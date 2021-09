"Beim Schreiben braucht es viel Strenge"

Wortgewaltig ist Hubert Achleitner alias Hubert von Goisern nicht nur in seinen Liedern und seinem literarischen Werk. Auch in Interviews nimmt der 68-Jährige kein Blatt vor den Mund. Warum er Hemingway bewundert, was die Landtagswahl mit Gilbert Bécaud zu tun hat und was er für die Kulturhauptstadt 2024 plant, verrät er im Interview.