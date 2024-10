Beim ORF ist künftig alles "ON". Man liefert 2025 CONtent für alle, the Future ist gewissermaßen ON. Dahinter steht der Mutationsprozess, aus dem linearen Broadcaster einen nationalen Streamingriesen – "ORF ON" – zu machen. Einer von zehn investierten Euro geht bereits in die modernisierte Version der ehemaligen TVthek. Insgesamt 500 Millionen Euro hat der öffentlich-rechtliche Sender in das Programmangebot für 2025 investiert.