Franz Welser-Möst: "Beim Bruckner Orchester werden Sie mich nicht sehen"

Bei Stardirigent Franz Welser-Möst ist derzeit vieles im Umbruch. Nach seiner Krebserkrankung hat er zwischen zwei Therapieblöcken eine umjubelte Kurztournee mit seinem Cleveland Orchestra in den USA absolviert. Doch auch da lief nicht alles rund. OÖNachrichten: Herr Welser-Möst, haben Sie den Opernball genossen?Franz Welser-Möst: Ja, ich gehe da dem Bogdan Roscic (Direktor der Wiener Staatsoper, Anm.) zuliebe hin. Was mich wahnsinnig freut, ist die großartige Form, in der sich Piotr Beczala