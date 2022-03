"Balduin Sulzer ist es nicht nur darum gegangen, dass man gut spielt"

Alle Karten für das Festkonzert am 15. März im Stift Wilhering zu seinem morgigen 90. Geburtstag sind so gut wie weg: Balduin Sulzer ist unvergessen. Nicht nur bei Vera Kral, die das Konzert in der Reihe "Wilheringer Notenköpfe" zu Ehren des 2019 mit 87 Jahren verstorben Komponisten gestaltet und organisiert hat.