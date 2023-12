Das 1734 entstandene Weihnachtsoratorium ist Johann Sebastian Bachs umfangreichste Komposition für die Weihnachtszeit und wurde wie alle anderen in Leipzig entstandenen geistlichen Werke erstmals vom Thomanerchor aufgeführt – einem Knabenchor wie den St. Florianer Sängerknaben, die knapp dreihundert Jahre später die ersten drei Kantaten am Sonntag in der Konzertreihe "Musica sacra" in der Minoritenkirche aufführten.