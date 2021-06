Bachmannpreis ging heuer nach Graz

Mit einem überraschenden Text namens "Der Cousin" hat die in Graz lebende Autorin Nava Ebrahimi gestern den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. In ihrer Geschichte schildert die 42-Jährige, wie sich Cousine und Cousin bei einer Party im New Yorker Kulturzentrum Lincoln Center treffen. Er lebt als Tänzer in New York, sie als Autorin in Deutschland. Abseits der Party, im Zuschauerraum des Theaters, erzählen sie einander ihre Erfahrungen als Migranten aus dem Iran.