Während eines "Gesundheitsspaziergangs" in seiner Klagenfurter Wohngegend, so erzählt Alois Brandstetter am Beginn seines neuen Buchs, sei ihm ein Pick-up wegen einer "denkwürdigen Aufschrift in Großbuchstaben" aufgefallen. RUBICON lautete die Aufschrift auf einem Jeep Wrangler mit 470 PS, erhältlich zum Preis von 74.000 Dollar.