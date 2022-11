Jetzt singen sie auch gemeinsam, die beiden Kabarettisten. Wie es dazu kam und wieso sie an Schlager ihre Freude haben, verrieten Gernot und Niavarani im wasistlos-Interview. Wer von euch hatte den ersten Schlageranfall, also den Einfall für diese Nacht zum Schunkeln? Michael Niavarani: Der Gernot hat immer wieder Schlageranfälle. Wie aus dem Nichts singt er immer wieder in einem Telefonat plötzlich … Viktor Gernot (singt schreiend): Coconut-a woman … Wir sind beide bekennende Gläubige von