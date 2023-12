"Auf TikTok werden Menschen etwa für Lippensynchronisationen berühmt, für Milli Vanilli ist das Hohn"

Es war einer der größten Skandale des Pop: Am 14. November 1990 machte der deutsche Erfolgsproduzent Frank Farian („Boney M.“) öffentlich, was der heute 82-Jährige von Beginn an wusste: Das Münchner Duo „Milli Vanilli“, Robert „Rob“ Pilatus und Fabrice „Fab“ Morvan, haben Hits wie „Girl You Know It’s True“ und „Girl I’m Gonna Miss You“ nie selbst gesungen, weil sie es gar nicht könnten.