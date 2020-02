Elton John, die Obamas: Oscar-Sieger nach Kategorien

Bester Film: "Parasite"

Bestes Originaldrehbuch: "Parasite", Bong Joon-ho

Hauptdarstellerin: Renée Zellweger ("Judy")

Hauptdarsteller: Joaquin Phoenix ("Joker")

Regie: 'Parasite", Bong Joon-ho

Fremdsprachiger Film: "Parasite"

Nebendarstellerin: Laura Dern ("Marriage Story")

Nebendarsteller: Brad Pitt ("Once Upon a Time in Hollywood")

Adaptiertes Drehbuch: "Jojo Rabbit" - historisch, erster Oscar für einen Filmprofi mit maorischen Wurzeln, Taika Waititi

Dokumentarfilm: American Factory (Netflix) - historisch, erster Oscar für die Produktionsfirma von Barack und Michelle Obama

Beste Filmmusik: Hildur Guðnadóttir, "Joker" - historisch, erste Frau gewinnt in dieser Kategorie

Original Song: "Rocketman", “(I’m Gonna) Love Me Again” - Music Elton John, Lyrics Bernie Taupin

Schnitt: "Ford vs. Ferrari"

Kamera: "1917", Roger Deakins

Kostümdesign: "Little Women"

Produktionsdesign (Kulisse): "Once Upon a Time in Hollywood"

Visual Effects: "1917"

Sound Mixing: "1917"

Sound Editing: "Ford vs Ferrari"

Makeup, Hairstyling: "Bombshell"

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oscars 2020 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.