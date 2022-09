Im Linzer Theater Phönix wächst unter der neuen Intendantin Silke Dörner ein frisches Schauspiel-Kraftwerk zusammen. So dicht, so heutig, so musikalisch, so zupackend wie bei der Premiere am Donnerstag ist das keineswegs leichtfüßige Sophokles-Drama "Antigone" (442 v. Chr.) selten über die Bühne gebrettert. Die junge, den Text mit eigenen Gedanken maßgeblich ergänzende Regisseurin Katja Ladynskaya entfaltete sich als Glücksgriff Dörners.