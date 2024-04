"Neues ist nichts. Bloß Altes: dass ich sehr bedaure euch nicht mitzuhaben. Tausend Bussi, Ini-Ani-Arnold" Diese Zeilen schrieb Arnold Schönberg am 14. November 1940 an seine damals noch dreiköpfige Familie auf dem Weg von Los Angeles, wo die Schönbergs lebten, nach New York.