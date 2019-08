Wolf D. Prix ist einer der renommiertesten Architekten der Gegenwart. Mit seinem Unternehmen Coop Himmelb(l)au schuf er unter anderem den Neubau der Europäischen Zentralbank in Frankfurt, die BMW Welt in München, das Nationalmuseum für Kunst in Peking oder den Olympischen Park in Rio. Beim Linzer Brucknerfest wird Prix am 8. September die Eröffnungsrede halten. Im Gespräch mit den OÖN erläutert der 76-Jährige die Aufgabe von Architektur und warum wir eine neue Welt brauchen.