Anna Jermolaewa: "Meine Botschaft ist klar: Wladimir Putin muss weg!"

"Es ist eine der größten Bühnen der Kunstwelt, hier muss man eine Botschaft in die Welt schicken. Und meine Botschaft ist klar: Wladimir Putin muss weg!", sagt Anna Jermolaewa im Gespräch mit den OÖN in Venedig. Die 1989 aus der Sowjetunion nach Österreich geflüchtete Künstlerin bespielt heuer den Österreich-Pavillon der Biennale, "was ich als riesige Ehre empfinde".