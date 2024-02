Andreas Vitásek: „Der DNA der Demokratie ist ihre Abschaffung eingeschrieben“

Warum ihm „Der Herr Karl“, von Helmut Qualtinger und Carl Merz geschaffener Feinkostmagazineur im gleichnamigen Monolog, „a Ganslhaut“ verschafft, verrät Andreas Vitásek. Es heißt, schlechte Zeiten seien gute fürs Kabarett. Wie empfinden Sie das? Andreas Vitásek: Mir wäre es lieber, wenn ich selbst etwas erfinden müsste, als dass mir alles so am Tablett geliefert wird. Ich würde sagen, in guten Zeiten findet man auch noch genug Stoff fürs Kabarett. Der „Herr