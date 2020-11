"Der Zahn der Zeit würde gerne an mir nagen", sagt Karl Merkatz. "Aber ich spüre ihn noch nicht. Ich muss einen guten Zahnarzt haben." Der große Schauspieler, der heute seinen 90. Geburtstag mit seiner Familie in Irrsdorf bei Straßwalchen (Salzburg) feiert, ist für kleinere Partien noch immer zu haben. Nicht am Theater, "das endet ja nicht mit einer Vorstellung", aber im Film.