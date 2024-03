"Am Theater sind die größten Hohlköpfe"

Schon jetzt sind bis zum Herbst alle Termine ausverkauft: Mit ihrem Kabarett "Das Restaurant" haben Simon Schwarz (53) und Manuel Rubey (44) einen Volltreffer gelandet. So schonungslos ehrlich wie auf der Bühne geben sich die beiden Schauspieler, die die OÖN kurz vor einem Auftritt erwischten, auch im Interview über Prominentsein, Machtmissbrauch am Set und mangelnde Relevanz des Theaters: "Das Theater stinkt an Relevanz ab, dass es nur so kracht", sagt Simon Schwarz.