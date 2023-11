Jessica Hausner: "Als Mutter gibt man sich ja wie automatisch für alles selbst die Schuld"

Es ist eine Eliteschule, der Eltern Unsummen überweisen, in der der neue Film des Wiener Regiestars Jessica Hausner (51) spielt. Die Teenager schützt in „Club Zero“, der am Freitag ins Kino kommt, jedoch alles Geld der Welt nicht vor Ms. Novak (Mia Wasikowska): Die neue Lehrerin für Ernährung predigt, Lebensglück bestehe allein im absoluten Verzicht auf Essen. Ein Kult gefährlicher Kult entsteht.