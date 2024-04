 Als Kurt Cobain vor 35 Jahren die Linzer KAPU zum Beben brachte

Die langen, blonden Haare tief im Gesicht, der Mund direkt am Mikrofon, die Hände an der E-Gitarre: Der Auftritt von Kurt Cobain mit seiner Band Nirvana am 20. November 1989 in der Linzer KAPU war – aus heutiger Sicht – denkwürdig. Damals weniger: Die zwei Jahre zuvor gegründete US-Band absolvierte ihre erste Europa-Tournee und war entsprechend unbekannt. In die KAPU kamen kaum 100 Leute, erinnerte sich der damalige Programmchef der KAPU, Stefan Wegleitner, später im OÖN-Interview: