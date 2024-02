 Als Kaiser und Promis Ischl stürmten

Schuld war Franz de Paula Wirer, Leibarzt von Erzherzog Franz Karl von Österreich. Als dessen Frau Erzherzogin Sophie jahrelang kinderlos blieb, empfahl ihr der Doktor eine Salzkur in Ischl. Die wirkte so gut, dass Sophie Mutter dreier Söhne wurde, darunter der spätere Kaiser Franz Joseph. Bei der Kur erkannte Sophie den Reiz der pittoresken Stadt an der Traun – seither verbrachte die Kaiserfamilie ihre Sommer in Ischl. Mit dem Kaiser kamen Adelige, Künstler, Promis.