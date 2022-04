Es sind aufregende Tage, die der Countertenor Alois Mühlbacher vor sich hat. Seit Mittwoch probt der 26-Jährige aus Hinterstoder mit dem Musica Angelica Baroque Orchestra unter Martin Haselböck in der riesigen First Congregational Church in Los Angeles für seine bisher größte künstlerische Herausforderung. Am Samstag und Sonntag singt er dort in Bachs Matthäuspassion den ersten Alt. Fünf Arien wird er singen, darunter das großartige "Erbarme dich".