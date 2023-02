Affäre Ziegler: Das System "Hanni-TV" hat weiter Programm

Robert Ziegler ist zurückgetreten. Dass er als ORF-NÖ Landesdirektor nicht mehr tragbar sein wird, hat sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Ziegler in dessen Zeit als Chefredakteur in Niederösterreich von 2015 bis 2021 zusammenarbeiten mussten, haben in ihren Aussagen ein klares Bild geschaffen.