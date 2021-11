Na servas! Bereits die allererste Zeile von Adeles neuem Album "30" zeigt unmissverständlich, welche XXL-Packung Herzschmerz den Hörer in den folgenden 58 Minuten erwartet. "Ich bringe Blumen zum Friedhof meines Herzens", seufzt die Britin mit der Engelsstimme in "Strangers By Nature", einer melancholischen Ballade mit verträumten Fifties-Vibes, opulenten Streichern und zarten Jazz-Anklängen.