So wird das Serienfinale von "The Crown": Abdanken mit den größten Dramen der Royals

Die Wartezeit für Fans des Serien-Phänomens "The Crown" ist zu Ende: Morgen am 16. November – zwei Tage nach dem 75. Geburtstag von König Charles – startet auf Netflix die neue sechste Staffel. Es wird die letzte sein, die nahe an der Zeitgeschichte Glamour, Intrigen, Skandale und Tragödien der britischen Windsors als großes Schauspiel aufarbeitet.