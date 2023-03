Energietransformation mit Schulterschluss möglich

In Oberösterreich sind wir mit einem jährlichen Pro-Kopf-Ausstoß von ca. 14,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent klarer Spitzenreiter in Österreich und ungefähr gleichauf mit den durchschnittlichen Pro-Kopf-Emissionen in den USA. Wir verursachen im Land dadurch geschätzte Klimafolgekosten von ca. 4,3 Milliarden Euro pro Jahr. Das entspricht einem Anteil von circa sechs Prozent des Bruttoregionalprodukts in Oberösterreich.