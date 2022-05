Wie hat sich die Gesellschaft durch Corona verändert? Wie wirkt sich die zunehmende Digitalisierung auf den ländlichen Raum aus? Und wie kann ein Miteinander in einer modernen, digitalen Gesellschaft gelingen? Uli Meyer, Soziologe an der Johannes Kepler Universität in Linz, deckt Widersprüche und Gemeinsamkeiten auf.