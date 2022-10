Der Sieg beim Weltcup in Besancon (Fra), dazu ein Triumph im World-Series-Rennen in Swansea (Gbr) und sein dritter Staatsmeistertitel – auf dem obersten Podest ist Para-Triathlet Florian Brungraber längst Stammgast, doch nicht nur dort. Sind bei der OÖN-Sportlerwahl die Fans am Drücker, ist der Lasberger Jahr für Jahr ganz vorne mit dabei. Zunächst Vierter bei seiner Premiere 2020, holte er sich 2021 nach Paralympics-Silber sogar den Halbzeitsieg (4. Endrang).