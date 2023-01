Landesspitäler: Späte Einsicht   für die Aufsicht

Dies ergab zuletzt eine Mitarbeiterumfrage, die der Holding-Vorstand durch das IMAS-Institut durchführen ließ. Die Situation sei "ausgesprochen angespannt", sagte Franz Harnoncourt, Vorstandschef der Holding, auf OÖN-Anfrage. Holding-Aufsichtsratsmitglied Peter Binder (SP) verlangte daraufhin nähere Informationen. Der dritte Landtagspräsident richtete sich per E-Mail an Harnoncourt: Mit "gewissem Erstaunen" habe er in den OÖN gelesen, dass die Befragung bereits fertig sei. Als Mitglied des