Tatü tata, die Post ist da – dieser Slogan trifft in der 1600-Einwohner-Gemeinde an der Landesgrenze zu Niederösterreich seit rund vier Wochen nicht mehr zu. Damals wurde die Postzustellung vom Verteilzentrum Großraming hin zur neuen Postbasis in Waidhofen/Ybbs verlegt. Seither funktioniert in Maria Neustift ebenso wie im Nachbarort Weyer – wie kürzlich in den OÖN berichtet – so gut wie nichts mehr, was Briefe oder Pakete anbelangt.

Das Fass endgültig überlaufen ließ ein Vorfall heute, Donnerstag, Vormittag: Eine Lieferung mit 80 Paketen wurde einfach vor das Gemeindeamt gekippt – mit dem Verweis, die Gemeindebediensteten als Postpartner sollten die Pakete ausliefern oder eben die Bürger verständigen, diese abzuholen. „Es ist eine Katastrophe, was bei uns seit Wochen passiert“, sagt Amtsleiterin Katrin Füller auf Nachfrage, „wir haben am Amt selbst seit 14 Tagen keine Post mehr erhalten. Täglich rufen zehn bis zwanzig Bürger an, die sich bei uns beschweren, weil sie bei der Post bis zu einer halben Stunde in der Warteschleife einer Hotline landen. Uns wird versprochen, dass es besser wird, aber es wird täglich schlimmer.“

Pakete werden jedoch nicht nur nicht zugestellt, mindestens vier Pakete wurden einfach in einem Wald abgelagert, wie Gemeindearzt Urban Schneeweiß berichtet: „Wenn doch zugestellt wird, dann teils falsch. Poststücke landen bei Nachbarn oder irgendwo rund um mein Haus. Man bezahlt ja für die Zustellung. Ich warte als Arzt seit Tagen auf Lieferungen. Da sind keine Zuckerl drinnen, sondern medizinisch notwendige Dinge.“

Die Übersiedlung in die neue Postbasis in Waidhofen mag ein zeitlicher Zufall sein, habe mit der aktuellen Situation aber nichts zu tun, sagt Post-Pressesprecher Markus Leutgeb: „Leider gibt es Probleme mit einem von uns beauftragten Unternehmen, das uns in der Zustellung unterstützen sollte.“ Die Post werde Konsequenzen ziehen und die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen sowie Einzelpersonen auf den Prüfstand stellen. „Der zuständige Gebietsleiter hat sich bereits persönlich um eine Abholung der falsch abgegebenen Pakete gekümmert. Sie wurden bereits eingesammelt und werden noch allesamt heute zugestellt.“