Breitbandausbau: Fonds lenkt nach Kritik ein

"Rückschlag für das schnelle Internet": Das titelten die OÖN am 23. Februar. Gemeint war damit, dass Oberösterreich aus dem Fördertopf des Bundes für den Breitbandausbau kein Geld mehr erhält. Dies deshalb, weil der Privatanbieter Speed Connect, Tochter des britischen Fonds Infracapital, beim jüngsten Fördercall ganz Oberösterreich zur Versorgung einmeldete, auf Förderungen verzichtete und so Förderungen für alle anderen Unternehmen unzulässig waren. In der Branche ging die Sorge um, Speed