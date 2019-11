Zwischen Hoffen und Bangen: Start frei fürs Weihnachtsgeschäft

Mit dem ersten Advent-Einkaufssamstag startet der heimische Einzelhandel traditionell ins Weihnachtsgeschäft. Die Wifo-Prognose: Die gute Kaufkraft lässt die Branche auf höhere Umsätze hoffen. Die Wirtschaftskammer ist mit Voraussagen vorsichtiger.

"Die Österreicher sind nach wie vor ausgabefreudig", sagte Wifo-Experte Jürgen Bierbaumer-Polly gestern bei einer Pressekonferenz in Wien. Demnach sollte das Weihnachtsgeschäft den stationären Händlern und heimischen Online-Shops heuer 1,22 Milliarden Euro netto bringen, ein nominelles Plus von 1,2 Prozent, hat das Wifo für den Handelsverband berechnet.

Nicht mitberücksichtigt sind hier Umsätze, die auf Weihnachtsmärkten oder in der Gastronomie erzielt werden. Die wirtschaftlichen Wechselwirkungen zwischen Weihnachtsmärkten und innerstädtischem Einzelhandel haben sich die Wissenschafter Christoph Teller und Ernst Gittenberger von der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) genauer angesehen. Der Umsatz auf den Weihnachtsmärkten inklusive Gastronomie wird in Österreich 2019 mit 320 Millionen Euro geschätzt. Ebenfalls nicht in die Wifo-Prognose eingerechnet werden Erlöse von ausländischen Online-Shops. Jedes Jahr fließen bis zu 4,5 Milliarden Euro an ausländische Internethändler wie Amazon oder Zalando – wie viel davon im Weihnachtsgeschäft, ist nicht klar.

Handel mit gedämpften Erwartungen Keine großen Sprünge erwartet der heimische Handel heuer im Weihnachtsgeschäft.

Die Gewinner

Als Weihnachtsgeschäft gelten Mehrumsätze im Dezember, die die Händler zusätzlich zum Umsatz eines Durchschnittsmonats erzielen. Manche Branchen wie der Spielwarenhandel, Uhren- und Schmuckgeschäfte, der Buchhandel oder Elektrogeschäfte, machen im Dezember doppelt so viel Umsatz wie in einem normalen Monat oder mehr (siehe Grafik).

Insgesamt habe, so das Wifo, die Bedeutung des Festes für den Handel über die Jahre aber abgenommen. Größere Anschaffungen werden längst nicht mehr nur zu Weihnachten gemacht. Zudem fließe immer mehr Geld in Reisen, Wellness-, Erholungs- und Bildungsangebote. Dazu kommt die Konkurrenz durch Schäppchentage wie den Black Friday (die OÖNachrichten berichteten).

Zurückhaltend gibt sich Iris Thalbauer. Die Geschäftsführerin der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich sagt: "Über stabile Umsätze wären wir sehr glücklich." Eine Händlerbefragung der KMU Forschung lasse keine Umsatzsprünge erwarten, einzig der Buchhandel sei "sehr optimistisch". Manfred Zöchbauer, in Oberösterreichs Wirtschaftskammer für den Handel zuständig, sagt: "Ganz entscheidend wird das Wetter sein. Wenn es schon an den ersten Einkaufstagen kälter wird und es schneit, sind die Kunden einkaufsfreudiger." Positiv sei, dass der 23. Dezember heuer noch ein voller Einkaufstag sei. Dafür fällt der 8. Dezember (Marienfeiertag) auf einen Sonntag, womit die Geschäfte zu bleiben müssen.

Für das Gesamtjahr im Handel wird ein Bruttoumsatz von 72,8 Milliarden Euro (+1,5 Prozent) erwartet. Dazu kommen vier Milliarden Euro Online-Umsatz (+5,3 Prozent) – ausländische Webshops nicht hinzugerechnet.

Die Geschenke

Rein rechnerisch kauft jeder Österreicher durchschnittlich achteinhalb Geschenke um insgesamt 350 Euro zu Weihnachten ein. Der durchschnittliche Preis pro Geschenk liegt laut Wirtschaftskammer etwas über 40 Euro. Am großzügigsten zeigen sich die 50- bis 59-Jährigen bzw. 40- bis 49-Jährigen. Sie investieren jeweils rund 400 Euro. Männer und Frauen geben gleich viel für Präsente aus.

Die Zahlen stammen von der KMU Forschung Österreich, die in Wien diese Erhebung durchgeführt hat.

