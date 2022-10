Zweitgrößte Schweizer Bank in schweren Turbulenzen

Die Credit Suisse wird an den Finanzmärkten abgestraft. Der Aktienkurs verlor am Montag um zeitweise mehr als elf Prozent. Das Wochenende hatten Manager der zweitgrößten Schweizer Bank damit verbracht, Investoren und Großkunden zu beruhigen. Zweifel an der Liquidität und Kapitalausstattung der Bank waren aufgekommen.