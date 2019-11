Zweiter Geld-Tag der OÖN: Rendite in Nullzins-Zeiten

Am 29. November zwischen 13 und 18 Uhr können Sie sich an zehn Messeständen und in vier prominent besetzten Talkrunden über die Konjunktursituation und die Lage an den Finanzmärkten aus erster Hand informieren.

Börsenotierte Firmen dabei

Erstmals sind auch börsenotierte Unternehmen beim Geld-Tag vertreten. Die Vorstandschefs Gerald Mayer (Amag), Stefan Doboczky (Lenzing), Robert Machtlinger (FACC) und Andreas Klauser (Palfinger) werden in den Talkrunden über das "Investieren zu Hause" gemeinsam mit dem Generaldirektor Heinrich Schaller (Raiffeisenlandesbank) reden und zeigen, welches Potenzial in ihren Unternehmen steckt.

Beim Geld-Tag werden auch alternative Anlageformen nicht zu kurz kommen. Immobilien und Gold werden ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.

