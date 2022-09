Zweifel an Inflationszahlen: Warum viele die Teuerung falsch einschätzen

Wenn Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter über die nächsten Lohn- und Gehaltserhöhungen verhandeln, ist die Inflation immer eine zentrale Orientierungsgröße - die Arbeitnehmer wünschen sich zumindest einen Ausgleich der Inflation. Dabei geht es um die Verteuerung eines von der Statistik Austria zusammengestellten repräsentativen Warenkorbes, der mehr als 700 Güter und Dienstleistungen enthält.

Die Kennzahl für die Inflation ist der Verbraucherpreisindex (VPI), der die Entwicklung des Preisniveaus auf Konsumentenstufe misst - im Juli 2022 lag er bei 112,5 (auf Basis 2020), der Preisanstieg zum Vorjahr betrug 9,3 Prozent. Im August 2022 machte die Teuerung im Jahresabstand laut Schnellschätzung der Statistik Austria 9,1 Prozent aus.

Am VPI als Wertsicherungsindikator orientieren sich nicht nur Lohnverhandlungen, sondern z.B. auch Mietverträge oder Unterhaltszahlungen. Der VPI ist nach dem Inländerkonzept erstellt, er beinhaltet alle Ausgaben der Österreicher, auch im Ausland. Dagegen basiert der international vergleichbare HVPI (Harmonisierter Verbraucherpreisindex, der zur Berechnung der Inflationsrate für die EU dient) auf dem Inlandskonzept, es werden also auch die Ausgaben von Touristen in Österreich berücksichtigt.

Warenkorb in zwölf Verbrauchsgruppen eingeteilt

Grundlage für die Berechnung des VPI sind monatliche Preiserhebungen, die in 20 österreichischen Städten von den Stadtverwaltungen und zentral durch die Statistik Austria durchgeführt werden. Beobachtet wird die Entwicklung der Preise für einen fiktiven Warenkorb mit mehr als 700 Waren und Dienstleistungen, der den Konsum der Haushalte in Österreich möglichst gut repräsentieren soll.

Die Waren und Dienstleistungen des Warenkorbes sind in zwölf Verbrauchsgruppen eingeteilt: Wohnung, Wasser, Energie; Verkehr; Restaurants und Hotels; Freizeit und Kultur; Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke; Alkoholische Getränke und Tabak; Hausrat und laufende Instandhaltung des Hauses; Gesundheitspflege; Bekleidung und Schuhe; Nachrichtenübermittlung; Erziehung und Unterricht; Verschiedene Waren und Dienstleistungen.

Im nationalen Verbraucherpreisindex haben die Ausgaben für Wohnung, Wasser und Energie mit 18,9 Prozent den größten Anteil am Warenkorb.

den größten Anteil am Warenkorb. Dahinter kommen Verkehr (13,7 Prozent), Restaurants und Hotels (12,7 Prozent), Freizeit und Kultur (11,4 Prozent) sowie Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (11,4 Prozent).

Die Gewichtung soll das Verbrauchsverhalten der Haushalte möglichst gut abbilden, damit die einzelnen Güter entsprechend ihrem Ausgabenanteil in der Inflationsberechnung berücksichtigt werden. Grundlage für die Gewichtung sind Konsumerhebungen, aber auch die Tourismusstatistik oder Umsatzstatistiken.

Teuerung wird als höher empfunden

Viele Konsumenten zweifeln auch an den offiziellen Inflationszahlen, weil sie persönlich die Teuerung als viel höher empfinden. Das liege daran, dass die Preise für besonders häufig gekaufte Verbrauchsartikel in den letzten Jahren immer überdurchschnittlich stark gestiegen seien, sagen die Bundesstatistiker. Um auch diese "gefühlte Inflation" darzustellen, gibt es den Mini- und den Mikro-Warenkorb. Der Miniwarenkorb enthält 60 Waren und Dienstleistungen und repräsentiert den wöchentlichen Einkauf, im Mikrowarenkorb sind 20 Güter des täglichen Einkaufs.

Persönlicher Warenkorb kann ganz anders aussehen

Dabei muss man bedenken, dass sich die Ausgabenanteile auf die durchschnittlichen Gesamtausgaben aller privaten Haushalte in Österreich beziehen - der persönliche Warenkorb kann also ganz anders aussehen. So haben etwa die Wohnungsmieten nur einen Anteil von 5,4 Prozent am Warenkorb - das ist aber der Anteil der Mieten an den gesamten Ausgaben aller privaten Haushalte in Österreich, betonen die Experten der Statistik Austria. Rund die Hälfte der Haushalte lebt aber in eigenen Häusern oder Eigentumswohnungen. Außerdem sind in den 5,4 Prozent weder die Betriebskosten, noch Heiz- oder Stromkosten enthalten.

Auch der Warenkorb-Anteil von Strom, Gas und anderen Brennstoffen erscheint mit knapp über 4 Prozent gering und man könnte sich fragen, warum die Energiekosten dann so ein Inflationstreiber sein können. Hier darf man aber nicht vergessen, dass diese 4 Prozent nur die direkten Ausgaben für Strom und Gas sind - die stark gestiegenen Energiepreise finden sich aber in den Preiserhöhungen bei vielen anderen Gütern wieder.