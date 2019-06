Zwei Textilketten schlittern in die Insolvenz

Insgesamt 60 Mitarbeiter von zwei Textilketten mit Sitz in Wien sind von deren Konkursen betroffen. Wie der KSV1870 am Freitag mitteilte, sind die Österreich-Niederlassungen von Bik Bok und Carlings pleite. Die beiden Konkursverfahren wurden bereits eröffnet, eine Sanierung ist nicht geplant. Die sieben Bik Bok- bzw. vier Carlings-Filialen dürften rasch geschlossen werden.

Die Filialen befinden sich in Wien, Wiener Neustadt und Graz. In der PlusCity in Pasching gibt es eine Bik Bok-Filiale. Die Passiva von Bik Bok mit 42 Mitarbeitern liegen laut Angaben des KSV1870 bei 5,8 Millionen Euro. Betroffen sind neben den Dienstnehmern 25 Gläubiger. Die Passiva von Carlings mit 18 Mitarbeitern belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro, betroffen sind auch 18 Gläubiger neben den Dienstnehmern.

Beide Firmen sind Teil der Varner-Gruppen AS - dem größten Textilhändler Norwegens.