Zwei Oberösterreicher in Mahrers WKÖ-Team

Robert Seeber - seines Zeichens Gastronom mit vier Betrieben in Linz - löst die scheidende Tourismussparten-Obfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher ab. Kandidatin für die Obfrau der Sparte Information und Consulting ist zudem Angelika Sery-Froschauer, derzeit Obfrau des Fachverbands Werbung und Marktkommunikation sowie Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, teilte die WKÖ in einer Aussendung am Mittwoch mit.

Angelika Sery-Froschauer ist Kandidatin für die Obfrau der Sparte Information und Consulting. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Wiener Obmann für die Sparte Handel, Rainer Trefelik, soll neuer Bundesspartenobmann werden. Unverändert dürften indessen die Obleute der Sparte Gewerbe und Handwerk sowie der Sparte Transport und Verkehr bleiben. Die aktuellen Sparten-Chefs Renate Scheichelbauer-Schuster (Gewerbe und Handwerk) und Alexander Klacska (Transport und Verkehr) seien erneut vom Wirtschaftsbund für diese Funktionen nominiert worden.

Als neue Vizepräsidenten für Mahrer sind die Unternehmer Philipp Gady, Carmen Goby und Amelie Groß vorgesehen. Laut Angaben der WKÖ ist Gady derzeit Geschäftsführer der Gady Family Unternehmen in der Steiermark. Goby ist PR-Beraterin und derzeit Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten und Groß ist Geschäftsführerin der Inkasso Merkur GmbH. Martha Schultz, die schon bisher Vizepräsidentin war und Vorsitzende von "Frauen in der Wirtschaft" ist, werde zudem erneut vom Wirtschaftsbund als Vizepräsidentin vorgeschlagen.

Ende Juni finden die konstituierenden Sitzungen der Bundessparten und des Wirtschaftsparlaments statt.