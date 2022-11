Zwei Millionen Passiva: Bau Rosenberger ist pleite

Von der Zahlungsunfähigkeit des Ampflwanger Bauunternehmens sind 21 Dienstnehmer und mehr als 70 Gläubiger betroffen, wie der Gläubigerschutzverband Creditreform mitteilte. Bau Rosenberger wurde demnach 2015 gegründet und beschäftigt sich mit der Errichtung von Firmengebäuden und Wohnhäusern.

Als Insolvenzursachen wurden "massive Preissteigerungen am Markt, steigende Energie- und Treibstoffpreise sowie massive Zahlungsausfälle von Kunden“ angegeben. Der Betrieb des Unternehmens wurde bereits am 25. Oktober eingestellt. Es ist laut Creditreform eine geregelte Schließung und Liquidierung beabsichtigt, da die Mittel zur Fortführung fehlten und aufgrund des Branchenumfeldes ein positiver Fortbetrieb nicht möglich sei. Rechtsanwalt Andreas Meissner aus Vöcklabruck ist der Insolvenzverwalter. Die erste Gläubigerversammlung wurde für 2. Februar angesetzt. Das Verfahren läuft am Landesgericht Wels.