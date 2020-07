Zwei Millionen Krankenstandstage weniger mit "Roboteranzügen"

Querschnittsgelähmten, Behindertensportlern und Raumfahrern dienten sie bisher als Hilfsmittel, nun sollen sie auch in der Arbeitswelt vermehrt zum Einsatz kommen: Exoskelette. Die Stützstrukturen nehmen die Form von am Körper tragbaren Maschinen an und erleichtern das Heben, Tragen und Bücken. Sie werden daher auch als "Roboteranzüge" bezeichnet. Mehr dazu im Video:

110 Mitarbeiter des Leondinger Feuerwehrausstatters Rosenbauer und der Handelsfirma Rewe haben sie getestet – mit durchwegs positiven Ergebnissen, wie aus einem Forschungsprojekt der JKU und der TU Graz hervorging. "Muskel-Skelett-Erkrankungen treten bei der Arbeit am häufigsten auf. Exoskelette können das Risiko von Erkrankungen für 62 Prozent der Arbeitsplätze auf ergonomisch unbedenkliche Werte reduzieren", sagt Tanja Spennlingwimmer, Chefin des Instituts für Arbeitsmarktforschung und Arbeitspolitik an der JKU. Als Basis für das 2017 gestartete und mit 500.000 Euro Budget dotierte Projekt "EnableMe 50+" wurden Krankenstandsdaten von 9000 Beschäftigten ausgewertet.

Das Ergebnis habe gezeigt: Würden Exoskelette flächendeckend in der Industrie eingesetzt, könnte das bundesweit rund zwei Millionen Krankenstandstage verhindern. Unternehmen und Staat ersparten sich Kosten von rund einer Milliarde Euro, heißt es.

"Der Wirtschaft entgeht wertvolles Potenzial, wenn Beschäftigte krankheitsbedingt zu früh zu arbeiten aufhören", sagt Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Das Land steuere heuer mit 247 Millionen Euro für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen dagegen. Das Exoskelett sei eine Möglichkeit, Beschäftigte länger im Job zu halten. Rosenbauer und Rewe zogen eine positive Bilanz. Ein heikler Punkt bleibt die Kostenfrage: Der Preis für ein Exoskelett beträgt je nach Modell zwischen 500 und 6000 Euro. (rom)