Zurück zum Absender: Was bei Retouren zu beachten ist

Der Pullover, zur Sicherheit in drei Größen bestellt, wird nur in einer benötigt. Die Schuhe sind zu klein, und das neue Videospiel stößt nicht auf den gewünschten Anklang. Die Lösung scheint einfach zu sein: Die Ware wird zurückgeschickt. Die meisten Händler bieten in Österreich einen kostenlosen Rückversand an, damit verbunden sind Kosten und eine enorme Umweltbelastung..