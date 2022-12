Zum Schutz des Regenwaldes: EU will Warenimport bei Abholzung verbieten

In der Europäischen Union soll der Import von Produkten verboten werden, wenn dafür Wälder abgeholzt werden. Darauf haben sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten in der Nacht auf Dienstag geeinigt. Das Gesetz zielt auf den Schutz des Amazonas-Regenwaldes in Südamerika und anderer Wälder ab. Für den Kompromiss ist noch die Zustimmung des Parlaments und der EU-Staaten nötig.

"Die EU ist ein großer Verbraucher und Händler von Waren, die einen wesentlichen Teil zur Entwaldung beitragen, wie Rindfleisch, Kakao, Soja und Holz", sagte Tschechiens Umweltminister Marian Jurecka. Das Land hat noch bis Jahresende den regelmäßig wechselnden Vorsitz der EU-Länder.

Die neuen Vorschriften gelten auch für jene Waren, die gelistete Rohstoffe enthalten oder aus ihnen hergestellt wurden. Dazu gehören beispielsweise Leder, Schokolade und Möbel.

Geldstrafen für Firmen drohen

Abgeordnete hätten bei den Verhandlungen durchgesetzt, dass die Regeln zudem Kautschuk, Holzkohle und bedruckte Papierprodukte umfassen, hieß es. 2024 soll überprüft werden, ob weitere Waren einbezogen werden müssen.

Gibt es grünes Licht für das neue Gesetz, tritt dieses 20 Tage nach seiner Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft. Für bestimmte Teile gibt es eine Übergangsfrist von 18 Monaten. Konkret müssen Unternehmen eine Sorgfaltserklärung abgeben, dass auf dem EU-Markt verkaufte Waren nirgends zu Entwaldung und Waldschädigung geführt haben. Als Stichtag zur Abholzung gilt der 31. Dezember 2020. Wer sich nicht an die Regeln hält, riskiert Geldstrafen.

Lob kam von den Umweltschutzorganisationen Greenpeace, WWF und Südwind. Bald werde Schluss sein, den Amazonas-Regenwald abzuholzen, Holz in der EU zu verkaufen, auf frei gewordenen Flächen Rinder zu halten und Steaks in Europas Supermärkten anzubieten, sagte SPD-Abgeordnete Delara Burkhardt.

