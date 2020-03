Das Coronavirus und ein Streit der großen Erdölländer haben den Ölpreis am Montagmorgen um ein Viertel bis ein Drittel abstürzen lassen. Dieser größte Preissturz seit Jahrzehnten ist nur ein Ereignis, das die Weltmärkte zu Beginn der Woche kräftig durcheinanderwirbelte. Die Börsen verloren massiv an Wert, in New York wurde kurz nach Eröffnung sogar der Handel ausgesetzt.