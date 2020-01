Zukauf und Eigenmarken treiben Umsatz bei Transgourmet 

Transgourmet, laut eigenen Angaben mit 24,5 Prozent Marktanteil heimischer Marktführer im Gastronomie-Großhandel, steigerte den Umsatz vor allem dank der Übernahme von Gastro Profi. Der Lebensmittelgroßhändler mit Sitz in Alkoven ist seit rund einem Jahr Teil der Transgourmet-Gruppe und setzt 35 Millionen Euro um. Wachstumstreiber für das Trauner Unternehmen seien im Vorjahr auch Eigenmarken gewesen, heißt es in einer Aussendung. Fast ein Fünftel des Nettoerlöses entfalle auf Eigenmarken. Auch Spezialsortimente seien erweitert worden.

Heuer investiert das Unternehmen 30 Millionen Euro. Das Geld soll in Neu- und Umbauten fließen. Geschäftsführer Thomas Panholzer will weiße Flecken in Tirol, Niederösterreich, Wien-West und im Salzburger Pinzgau tilgen. Transgourmet Österreich beschäftigt rund 1730 Mitarbeiter an 15 Standorten.