Zugtickets sollen günstiger werden

Die Änderung gilt allerdings nur für den österreichischen Streckenteil. In einer Aussendung bezeichnet das Klimaministerium von Leonore Gewessler (Grüne) dies als einen wichtigen Schritt für einen faireren Wettbewerb zwischen Bahn und Flugzeug. "Genau dazu leistet die Umsatzsteuerbefreiung einen Beitrag", so Gewessler, denn im Gegensatz zur Bahn zahlt man derzeit auf internationale Flugtickets generell keine Umsatzsteuer. Die individuelle Ersparnis wird von der Strecke und dem Streckenanteil in Österreich abhängen.