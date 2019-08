"Zuerst die Miete und dann das Fitness-Studio zahlen"

Eigentlich sind sie alle schon in Pension, manche von ihnen gehen bereits auf die 80 Jahre zu: Die Rede ist von den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Zweiten Sparkasse. Dennoch sind sie zum Teil mehrfach in der Woche im Einsatz, um Menschen mit finanziellen Sorgen wieder zurück in ein geregeltes Leben zu helfen.

Seit mehr als neun Jahren bietet die Zweite Sparkasse ihre Dienste in Oberösterreich an. Viele der Kunden kommen über Schuldnerberater und Caritas zur Zweiten Sparkasse. "Wir helfen den Kunden, ihre Zahlungen zu priorisieren, dass zuerst die Miete und dann das Fitness-Studio zu bezahlen ist", sagt Andrea Musileck, die Leiterin der Zweiten Sparkasse. Was trivial klingen mag, stellt manche Kunden der Zweiten Sparkasse vor große Herausforderungen: "Sie haben nie gelernt, ihre Finanzen im Blick zu haben. Oft ist es hilfreich, einfach vorzurechnen, wie lange man arbeiten gehen muss, um sich ein iPhone leisten zu können", sagt Musileck.

"Konsumdruck steigt"

Die typischen Kunden seien zwischen 30 und 40 Jahre alt. Oft sind sie durch Ereignisse wie Arbeitslosigkeit, Scheidung und Krankheit unverschuldet in ihre Situation gerutscht, wie jene ältere Dame, die für ihren geschiedenen Mann gehaftet hatte. "Sie hat sich wieder komplett erfangen und war so dankbar, dass sie mit einer riesigen Merci-Schachtel bei uns vorbeigekommen ist", erzählt Musileck. Diese Dankbarkeit, die von den Kunden komme, mache die Arbeit in der Zweiten Sparkasse besonders schön, schwärmt deren Leiterin.

Musileck beobachtet aber auch, dass die Zahl jüngerer Schuldner zunimmt: "Der Konsumdruck steigt. Ein Handy muss sein, dazu das erste Auto, das dann kaputt geht. Irgendwann wird alles einfach zu viel." Vielen sei zu Hause ein falsches Konsumverhalten vorgelebt worden. Das mache es schwer, aus eigener Kraft wieder herauszukommen.

Bei der Zweiten Sparkasse bekommen die Kunden ein kostenloses Konto und Beratung. In den ersten drei Jahren wird pro Quartal eine Kaution von neun Euro gespart. Wenn die Kunden nach dieser Zeit den Umstieg in ein geregeltes Geldleben schaffen, wird ihnen diese Kaution als Sparguthaben zurückgegeben.

Dass es gelingt, beweist die Statistik: "Wir hatten zwischenzeitlich schon rund 1400 Kunden, jetzt sind es rund 900." Die anderen hätten gelernt, finanziell wieder sicher auf eigenen Beinen zu stehen.

Artikel von Susanne Dickstein Redakteurin Wirtschaft s.dickstein@nachrichten.at