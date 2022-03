Zoll beschlagnahmte im Vorjahr mehr als 300.000 Fälschungen

Dabei wurden 8210 Sendungen mit gefälschten Produkten im Wert von 12,3 Millionen Euro – gemessen am Originalpreis – abgefangen und konfisziert. Das entspreche einem Plus von 150 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Treiber dieses Anstiegs waren Fälschungen, die über das Internet verkauft und per Post geliefert wurden. Das hatte zur Folge, dass die Rechtsverfahren in diesem Zusammenhang auch um 122 Prozent, auf 14.808, anwuchsen. Verantwortlich dafür zeichnete laut Finanzministerium ein einziger chinesischer Versender, der günstige und gefälschte Markenartikel per Post nach Österreich verschickte. Einen deutlichen Zuwachs gab es auch bei gefälschten und illegalen Medikamenten, darunter das als vermeintliches Corona-Heilmittel gehandelte Wurmmittel "Ivermectin". Bei Kontrollen wurden 41.000 Tabletten des Medikaments beschlagnahmt.