Zinswende: Rückkehr zur Normalität beim Sparen

"Es wird wieder so, dass man für Kredite Zinsen bezahlt und für Einlagen Zinsen bekommt", so Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank, in einer Aussendung. Das sei letztlich die Kernaufgabe der Banken. Aktuell bietet das Institut ein nachhaltiges Sparkonto mit 1,25 Prozent fix bei einer Laufzeit von 18 Monaten.

Eine von Spectra durchgeführte Umfrage im Auftrag von Raiffeisen OÖ. ergibt, dass ein Drittel der Befragten bis zu zehn Prozent ihres Nettoeinkommens sparen. Fünf Prozent legen 51 Prozent oder mehr zur Seite. Das Sparvolumen der Raiffeisen-Bankengruppe liege derzeit bei 16,13 Milliarden Euro.

Sparen habe einen großen Stellenwert in Österreich, heißt es in einer Aussendung der Erste Bank und der Sparkassen. Heuer liege der durchschnittliche Sparbetrag bei 301 Euro im Monat. Das liegt unter dem Niveau der Vorjahre. Die hohe Inflation fordere auch Einschränkungen beim Sparen.