Zinswende: Kreditraten sinken langsam, Euribor könnte 2025 auf zwei Prozent fallen

Rund 500.000 Haushalte in Österreich haben einen variabel verzinsten Kredit laufen. Zum zweiten Mal im heurigen Jahr hat die Europäische Zentralbank (EZB) am 12. September ihre Leitzinssätze gesenkt. Viele Kreditnehmer mit variabel verzinsten Darlehen hatten die Zinswende herbeigesehnt. Potenzielle Kreditnehmer überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wie entwickeln sich also die Zinsen für die Konsumenten?Am 1.