Zinssenkungen: EZB lässt für Dezember alles offen

Wieder um 0,25 Prozentpunkte senkt die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen in der Eurozone. Das hat der EZB-Rat bei seiner Sitzung am Donnerstag in Laibach beschlossen. Damit liegt der für die Finanzmärkte maßgebliche Einlagesatz, den Banken für bei der EZB geparktes Geld bekommen, bei 3,25 Prozent. Der Hauptrefinanzierungssatz für Ausleihungen sinkt auf 3,4 Prozent.