Zinsen: Tür für Erhöhung offen

Die führenden Köpfe der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank haben sich entschlossen im Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise gezeigt und auch weiterhin eine strenge Geldpolitik in Aussicht gestellt. "Wir müssen und wir werden die Inflation mittelfristig bei zwei Prozent halten", sagte EZB-Chefin Christine Lagarde laut Redeprotokoll auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole in den USA.

Das bedeute, dass die EZB Zinssätze so lange auf einem ausreichend hohen Niveau halten müsse, wie es "notwendig" sei. Der Kampf gegen die Inflation sei noch nicht gewonnen.

Auch Fed-Chef Jerome Powell verfolgt eine strenge Geldpolitik und hat die Tür für weitere Leitzinserhöhungen offen gelassen: "Die US-Notenbank ist bereit, die Zinssätze bei Bedarf weiter anzuheben." Man werde die Kreditkosten hoch halten, bis die Inflation auf einem nachhaltigen Weg in Richtung des Inflationsziels sei. Die US-Notenbank hatte auf ihrer jüngsten Sitzung Ende Juli die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent angehoben. Der Leitzins der EZB liegt bei 4,25 Prozent.

Powell schloss aber nicht aus, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung die Zinsen stabil hält. "In Anbetracht der Fortschritte, die wir gemacht haben, sind wir in der Lage, bei den kommenden Sitzungen vorsichtig vorzugehen", sagte Powell. Man werde die eingehenden Daten bewerten.

