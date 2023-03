Zinsanstieg: Belastung für Kreditnehmer verdoppelt

Die steigenden Zinsen in der Eurozone wirken sich auf Kreditnehmer und Sparer in Österreich aus. Variabel verzinste Kredite sind deutlich teurer geworden. "Die monatliche Zinsbelastung der Haushalte und Unternehmen hat sich innerhalb eines Jahres in etwa verdoppelt", sagte Gottfried Haber, Vizegouverneur der Nationalbank (OeNB), am Montag bei der Präsentation der OeNB-Statistik.

In Österreich ist der Anteil der variabel verzinsten Kredite mit knapp der Hälfte des Volumens besonders hoch. Die monatlich von Haushalten aufzuwendenden Zinszahlungen sind von Jänner 2022 bis Jänner 2023 von 148 Millionen auf 284 Millionen Euro gestiegen. Bei neuen Wohnbaukrediten lag der Durchschnittszinssatz mit 3,33 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert (1,18 Prozent). Die von Unternehmen zu leistenden monatlichen Zinszahlungen sind von 227 Millionen auf 528 Millionen Euro gestiegen, wie Johannes Turner, Direktor der OeNB-Hauptabteilung Statistik, berichtete.

Die Zinsen für Spareinlagen haben gegen Ende des Vorjahres nachgezogen – also zeitverzögert. Das sei "ein gutes Zeichen für die Liquiditätsausstattung der Kreditinstitute. Die brauchen schlichtweg nicht so dringend Liquidität", sagte Haber. Der Durchschnittszinssatz für Einlagen mit Laufzeiten von ein bis zwei Jahren ist von 0,14 Prozent im Jänner 2022 auf 2,04 Prozent im Jänner 2023 gestiegen.

